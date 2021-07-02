مسؤول حزب الله في البقاع: نحن بخدمة الناس ونقف بجانبهم للتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة

التطورات والمستجدات السياسية والإجتماعية كانت محور اللقاء الحواري الذي نظمته وحدة المهن الحرة في حزب الله في قطاع الهرمل مع مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، والذي أقيم في مطعم زنوبيا على ضفاف نهر العاصي، بحضور رئيس إتحاد البلديات ورؤساء بلديات الهرمل، وعدد من أطباء وصيادلة ومهندسي القضاء.

وخلال اللقاء اكد النمر “أننا كحزب الله نعتبر أنفسنا معنيين بخدمة الناس والوقوف إلى جانبهم والأخذ بأيديهم وخاصة العوائل المستضعفة، ولذلك نعد الخطط والبرامج في إطار زمني محدد حتى نصل إلى حلول لمشاكلهم”، وشدد على “ضرورة أن يضطلع أصحاب المهن الحرة بدورهم ومسؤولياتهم في المشاركة بخطط التخفيف عن كاهل الأهالي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها”.

وتخلل اللقاء مداخلات وحوار بين الحضور والنمر تناول مختلف الأمور السياسية الداخلية والخارجية.

بعد ذلك توجه النمر إلى منطقة بسيبس في قضاء الهرمل، حيث قام بوضع حجر الأساس لمسجد القائم (عج) تمهيدا لبنائه، قبل ان يتفقد أعمال تمديد شبكة للمياه يستفيد منها جزء من أهالي غربي حي التل في الهرمل، وأعطى توجيهاته للمعنيين بتسريع العمل للتخفيف من معاناة الأهالي خصوصا في فصل الصيف

المصدر: مراسل الموقع