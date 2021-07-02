قوات الاحتلال الصهيوني تُبعد الأسير المقدسي المحرر يوسف أبو الهوى إلى الضفة الغربية لمدة أسبوع(قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 09:00
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قوات الاحتلال الصهيوني تُبعد الأسير المقدسي المحرر يوسف أبو الهوى إلى الضفة الغربية لمدة أسبوع(قناة الأقصى)
منذ 11 mins
2 July، 2021
الأسير المقدسي المحرر يوسف أبو الهوى
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