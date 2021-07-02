الرئيس التونسي: يجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة

علق الرئيس التونسي قيس سعيّد على اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري.

وقال سعيّد: “انظروا إلى العمل الذي يقوم به الإطار الطبي في مواجهة الوباء والأمراض والعمل وانظروا إلى المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى حيث لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح”.

وأضاف: “هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل أمس (في إشارة لحادثة الاعتداء)، لكنني أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام”.

وتابع: “أندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين تعرضوا له ويجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة”.

المصدر: وكالات