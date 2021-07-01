العدو يفاوض بريطانيا على صفقة تبادل لقاحات “فايزر” منتهية الصلاحية

بدأت السلطات الصحية في كيان العدو الاسرائيلي مفاوضات مع بريطانيا لتبادل قرابة 1.4 مليون جرعة لقاح من شركة “فايزر” ستنتهي صلاحيتها نهاية تموز/يوليو الجاري.

وأعرب مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية عن قلقهم من فقدان مئات الآلاف من اللقاحات، لذلك تجري الوزارة في هذه الأيام اتصالات متقدمة مع بريطانيا بشأن التبادل، حيث من المتوقع أن يسلم الكيان المحتل مليون جرعة إلى بريطانيا خلال أيام، في مقابل مليون جرعة يتسلمها في أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مثل هذه الصفقة في حال تم الاتفاق عليها يجب أن تحظى بموافقة شركة “فايزر”، وسيتم تحسين اللقاحات التي ستسلم إلى الكيان، إذ ستكون أيضا أكثر فاعلية ضد طفرات جديدة ومنها طفرة “دلتا” الهندية. وقال موقع “إسرائيل 24” إن وزارة الصحة تبحث عن بديل آخر في حال تعثر الصفقة وهو تمديد تاريخ صلاحية اللقاحات، حيث طلبت مؤخراً من شركة “فايزر” تمديد تاريخ الصلاحية، كما يحدث أحيانا مع أنواع أخرى من الأدوية.

المصدر: روسيا اليوم