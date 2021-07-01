في صنعاء.. دعم مستمر ولافت للقضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 13:42

في صنعاء.. دعم مستمر ولافت للقضية الفلسطينية

منذ 26 mins 1 July، 2021
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اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

في صنعاء.. دعم مستمر ولافت للقضية الفلسطينية.

المصدر: قناة المنار

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