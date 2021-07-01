الرئيس الصيني: لن نسمح أبدا بالتنمر علينا أو اضطهادنا أو قهرنا

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس بأن الشعب الصيني لن يسمح أبدا لأي قوة أجنبية بالتنمر عليه أو اضطهاده أو قهره.

وقال: “أي أحد يحاول القيام بذلك سيجد نفسه في مسار تصادمي مع سور فولاذي عظيم قوامه أكثر من 1,4 مليار صيني”.

تصريحات شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، جاءت خلال مشاركته في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف: “لم نتنمر أو نضطهد أو نقهر شعب أي بلد آخر مطلقا، ولن نفعل ذلك أبدا”.

وقال شي إن “الأمة الصينية لا تحمل سمات عدوانية أو مهيمنة في جيناتها”، مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني “يهتم بمستقبل البشرية، ويرغب في المضي قدما جنبا إلى جنب مع جميع القوى التقدمية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف أن الصين “عملت دائما على حماية السلام العالمي والإسهام في التنمية العالمية والحفاظ على النظام الدولي”، داعيا إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

المصدر: وكالات