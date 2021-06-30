مراسلنا: 3 جرحى خلال اشكال وقع في منطقة الضم والفرز بطرابلس أثناء محاولة عدد من الشبان إقفال مطاعم والجيش يعمل على ملاحقة المسلحين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 23:54

مراسلنا: 3 جرحى خلال اشكال وقع في منطقة الضم والفرز بطرابلس أثناء محاولة عدد من الشبان إقفال مطاعم والجيش يعمل على ملاحقة المسلحين

منذ 1 ساعة 30 June، 2021
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