مراسلنا:عدد من الشبان يضرمون النار عند مدخل شركة كهرباء قاديشا بطرابلس احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 21:12

مراسلنا:عدد من الشبان يضرمون النار عند مدخل شركة كهرباء قاديشا بطرابلس احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي

منذ 19 mins 30 June، 2021
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