تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لضمان الهدوء في الميدان بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 30 2021 - 18:12

تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لضمان الهدوء في الميدان بسوريا

منذ 35 mins 30 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة