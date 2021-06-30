العميد يحيى سريع: عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 01:30

العميد يحيى سريع: عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
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