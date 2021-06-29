الهلال الأحمر في القدس : ١٣ إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 23:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث بمؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة الإثنين المقبل الرابعة عصرا
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له
لقاء السيد نصر الله وهنية إستعرض تفصيليا معركة سيف القدس وتمكين المقاومة من البناء على النصر الكبير للوصول للنصر الحاسم
لقاء السيد نصر الله وهنية أكد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذه المعركة الحاسمة
اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا بحث الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة
الرئيس عون: ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار
الرئيس عون: إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة تضاف لما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة
النائب حسن فضل الله: نواصل العمل للوصول الى حكومة قادرة على اتخاذ القرارات ونحاول فتح نوافذ للوصول لنتيجة ايجابية
تكتل لبنان القوي: نأمل ان يثابر المجلس النيابي على العمل التشريعي لاقرار جميع القوانين الاصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد
تكتل لبنان القوي لحاكمية المصرف المركزي: لماذا لا يتم الالتزام بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء حصراً على المنصة؟
تكتل لبنان القوي: ننتظر عودة الرئيس المكلّف من السفر لكي يبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية بغية اخراج حكومة فاعلة
حركة الجهاد الإسلامي: شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام سياسة الأمر الواقع التي تهدف لاقتلاعه من أرضه
حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة عينها على القدس وما يجري فيها من تصعيد صهيوني يمس قواعد الاشتباك ينذر باشتعال المنطقة
سلطات الاحتلال تمنع تظاهرة سلمية خرجت في حي البستان في بلدة سلوان رفضاً لهدم منازل المواطنين الفلسطينيين
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة وتلقي القنابل الغازية باتجاه منازل الفلسطينيين
قوات الاحتلال تمنع الطواقم الصحفية من تغطية المواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله نظيره الصهيوني يصف التزام واشنطن تجاه كيان الاحتلال بأنَّه صلب وثابت
سفير إيران لدى الأمم المتحدة ينتقد عدم إدراج الكيان الصهيوني والمعتدين على اليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إصابة شاب فلسطيني بإطلاق جنود الاحتلال النار على سيارته قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله نظيره الصهيوني يصف التزام واشنطن تجاه كيان الاحتلال بأنَّه صلب وثابت
سفير إيران لدى الأمم المتحدة ينتقد عدم إدراج الكيان الصهيوني والمعتدين على اليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال
البرازيل: برلمانيون يطالبون بفتح تحقيق ضد رئيس البلاد بتهمة غضّ الطرف عن فضيحة فساد على صلة بصفقة شراء لقاحات كورونا
منظمة اليونيسف تتهم الجيش الاثيوبي باقتحام مكتبها في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وتدمير بعض من معدّاتها
الولايات المتحدة:11 قتيلا بانهيار مبنى قرب ميامي قبل أيام وتواصل عمليات البحث عن 150 مفقودا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الولايات المتحدة:11 قتيلا بانهيار مبنى قرب ميامي قبل أيام وتواصل عمليات البحث عن 150 مفقودا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية في نجران وأبها وخميس مشيط
العميد يحيى سريع: العملية المشتركة نفذت بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وكانت الإصابة دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الهلال الأحمر في القدس : ١٣ إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة
منذ 17 mins
29 June، 2021
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