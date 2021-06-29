الهلال الأحمر في القدس : ١٣ إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 23:26

الهلال الأحمر في القدس : ١٣ إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة

منذ 17 mins 29 June، 2021
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