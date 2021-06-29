التحكم المروري : جميع الطرقات في الشمال اصبحت سالكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 23:26

التحكم المروري : جميع الطرقات في الشمال اصبحت سالكة

منذ 31 mins 29 June، 2021
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