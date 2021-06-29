الذهب يهبط بفعل قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو حزيران عند 1770.36 دولار يوم الاثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1775.50 دولار.

ويحوم الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر ويقلص من جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.02 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2678.11 دولار، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1089.14 دولار.

المصدر: Investing.com