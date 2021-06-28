الجيش اللبناني أعاد فتح طريق سليم سلام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 28 2021 - 19:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يدين العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى الى استشهاد عدد من المجاهدين
حزب الله: ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين لإضعاف قدراتهما في مقاومة الإرهاب
حزب الله يشيد بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان ويعرب عن تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال
حزب الله: كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه
حزب الله: المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين
هيئة الحشد الشعبي: نقاطنا التي تعرضت للعدوان الأمريكي غرب الأنبار لا تضم أي مخازن أو ما شابه خلافاً للادعاءات الأميركية
هيئة الحشد الشعبي تؤكد الاحتفاظ بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية
الخارجية العراقية: الهجوم الأمريكي يعد اعتداءً وانتهاكاً للسيادة الوطنية وخروجاً عن المواثيق الدولية
الخارجية السورية: ندين العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية السورية العراقية ونعتبره انتهاكا فاضحا لحرمة أراضي البلدين
الخارجية السورية: نطالب الإدارة الأمريكية باحترام أرض وشعب سوريا والعراق والتوقف عن الاعتداءات على استقلال البلدين فوراً
المكتب السياسي لحركة أنصار الله: ندين ونرفض العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف الحدود العراقية السورية
أنصار الله: الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش
الرئيس بري دعا إلى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال
الوفد الروسي الذي يزور لبنان يبدأ لقاءاته بزيارة وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار
الوفد الروسي ونجار تباحثا آخر التطورات فيما يخص مساعدة لبنان بإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مرفأ طرابلس
الرئيس عون طلب من وزير الطاقة والإدارات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة من أجل التخفيفِ من حدة أزمة المحروقات المفتعلة
الرئيس عون طلب من الداخلية والقادة الأمنيين منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين لحين تراجع الأزمة خلال 48 ساعة
المكتب الإعلامي في وزارة التربية ينفي كل ما يتم تداوله من أخبار تتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
محطة الأيتام على طريق المطار تناشد القوى الأمنية التدخل لضبط الوضع وتنظيم عملية التعبئة للسيارات والدراجات النارية
الوزير السابق محمد فنيش أكد سعي حزب الله الدائم لإزاحة العقبات المتبقية أمام تشكيل الحكومة
الخارجية الإيرانية: ايران لن تألو جهدا في سبيل دعم لبنان ومساعدته اقتصادياً وسياسياً إذا ما طلبت الحكومة اللبنانية
الإمام الخامنئي: الانتخابات وفوز المرشح الذي حظي بقبول المواطنين بنسبة تصويت جيدة وتعامل المسؤولين جرى بشكل جيد
الإمام الخامنئي: قد لا أوافق على بعض آراء مجلس صيانة الدستور لكن هذا المجلس عمل بمسؤولية وفي إطار القانون
سلطات الإحتلال تفرج عن القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام دام 25 يوما رفضا لاعتقاله الإداري
حركة الجهاد الإسلامي: من جديد تثبت إرادة أصحاب الحق قدرتها على هزيمة جبروت الباطل من خلال انتزاع الشيخ عدنان لحريته
الجهاد الإسلامي: أثبت انتصار القيادي الشيخ خضر عدنان مجددا أن عزيمته الصلبة نموذج قادر على تحقيق الانتصارات
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية في نجران وأبها وخميس مشيط
العميد يحيى سريع: العملية المشتركة نفذت بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وكانت الإصابة دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الجيش اللبناني أعاد فتح طريق سليم سلام
منذ 19 mins
28 June، 2021
الجيش اللبناني
التعليقات
ذات صلة
الجيش اللبناني:توقيف 20 شخصا وضبط كمية من المحروقات ومواد أخرى معدة للتهريب
الجيش اللبناني: قوات العدو حاولت خطف راع إلى داخل مزارع شبعا
الجيش اللبناني: إصابة 10عسكريين بجروح في طرابلس أثناء تنفيذهم مهمة حفظ الامن
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}