متحدث القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2021 - 01:24

متحدث القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

منذ 1 ساعة 28 June، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة