متحدث القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة نفذت بـ5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة وكانت الإصابات دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 01:24
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وسائل إعلام يمنية: استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
متحدث القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة نفذت بـ5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة وكانت الإصابات دقيقة
منذ 1 ساعة
27 June، 2021
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