قوات الاحتلال تقمع المشاركين في مسيرة المطالبة بجثامين الشهـداء المحتجزة لدى الاحتلال وتطلق قنابل الغاز تجاههم (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 20:22

قوات الاحتلال تقمع المشاركين في مسيرة المطالبة بجثامين الشهـداء المحتجزة لدى الاحتلال وتطلق قنابل الغاز تجاههم (فلسطين اليوم)

منذ 49 mins 27 June، 2021
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