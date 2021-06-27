موقع “المسيرة نت” اليمني يدشن العمل بالنطاق الوطني

دشن موقع المسيرة نت اليوم السبت، العمل بالنطاق الوطني، www.almasirah.net.ye بعد تعرضه لعملية قرصنة من الإدارة الأمريكية تسببت في خروجه عن نطاقه السابق.

وكانت شبكة المسيرة الإعلامية أدانت في وقت سابق هذه القرصنة الأمريكية على الفضاء الافتراضي لموقع الشبكة الإخباري وعدد من المواقع الصديقة.

يشار إلى أن موقع المسيرة نت تعرض خلال الأيام الماضية إلى قرصنة أمريكية تمثلت في السيطرة على نطاقه مع عدد من المواقع الصديقة التي ضاقت الإدارة الأمريكية بها ذرعا وسارعت إلى السيطرة عليها بدون مسوغ قانوني يتيح للإدارة الأمريكية، التي تدعي الديموقراطية وحرية التعبير شعارا لها، إغلاق هذه المواقع.

المصدر: المسيرة نت