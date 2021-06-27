مراسل المنار: ٦جرحى بينهم 3 عناصر أمنية اصيبوا بشظايا قنبلة يدوية ألقيت باتجاه عناصر الجيش اللبناني في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2021 - 01:10

مراسل المنار: ٦جرحى بينهم 3 عناصر أمنية اصيبوا بشظايا قنبلة يدوية ألقيت باتجاه عناصر الجيش اللبناني في طرابلس

منذ 1 ساعة 27 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة