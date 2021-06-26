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June 26 2021 - 20:58

أصحاب المولدات في قرى بقاعية هددوا بإطفائها إبتداء من أول تموز

منذ 41 mins 26 June، 2021
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لبنان

عقد أصحاب مولدات الكهرباء في بلدات جديدة الفاكهة والمعلقة والزيتون ورأس بعلبك، اجتماعا في مطعم رأس بعلبك للتداول بمشكلة الإشتراك والمولدات التي تغذي البيوت بالتيار الكهربائي.

حضر الإجتماع جميع أصحاب المولدات، وفي الختام صدر بيان عن المجتمعين تلاه أكرم بركات قال فيه: “بسبب عدم توافر مادة المازوت بالسعر المعقول وإرتفاع سعر صرف الدولار وإنقطاع كهرباء لبنان إذ تصل إلى قرانا ساعة واحدة باليوم، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وإرتفاع سعر قطع الغيار والزيت، نعلن إلى المشتركين بهذه القرى آسفين أننا سنضطر إلى إطفاء مولداتنا بالكامل، إبتداء من أول شهر تموز. ونناشد المسؤولين عن هذه البلدات الوقوف بجانبنا لحين إستقرار الأوضاع الإقتصادية في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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