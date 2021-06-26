قوى الامن: كمين لشعبة المعلومات أسفر عن توقيف شخصين يروجان المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، ونتيجة للمتابعة اليومية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام شخصين بترويج المخدرات في بلدة المنية على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون أسود.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، وهما:

– ز. ش. (من مواليد عام 1989، لبناني)

– ص. ح. (من مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 23-6-2021، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في بلدة بزال، أسفر عن توقيفهما على متن المركبة الآلية المذكورة.

بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط:

– /3.5/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

– /70/ غ. من مادة الماريجوانا.

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن في محلة المنية، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام