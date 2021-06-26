التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وقرب محطة العكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 13:06

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وقرب محطة العكومي

منذ 2 ساعة 26 June، 2021
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