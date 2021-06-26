التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب شاحنة واحتراقها جزئيا على اوتوستراد شكا طرابلس عند مفرق الهري وتحويل السير الى الطريق البحرية وعناصر من مفرزة سير اميون في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 09:56

التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب شاحنة واحتراقها جزئيا على اوتوستراد شكا طرابلس عند مفرق الهري وتحويل السير الى الطريق البحرية وعناصر من مفرزة سير اميون في المحلة للمعالجة

منذ 35 mins 26 June، 2021
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