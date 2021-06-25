عمال المعاينة الميكانيكية: إضراب تحذيري غدا

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، أنه بعد عقد هيئة عمومية، تنفيذ إضراب تحذيري يوم غد السبت، في كل مراكز المعاينة، “بسبب عدم الإستجابة لمطلب تعديل الرواتب التي فقدت 90% من قيمتها بالرغم من الإيجابية التي أبداها العمال والموظفون تسهيلا لأمور المواطنين، ولفتح باب الحوار دون الوصول إلى النتائج المرجوة، الأمر الذي يؤدي إلى إستحالة القيام بواجباتنا، نتيجة الغلاء الفاحش والأزمة الإقتصادية الخانقة، إذ أن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للعمال للموظفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام