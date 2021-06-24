متحدث القوات المسلحة اليمنية:العملية النوعية على معسكر التدريب في الوديعة تمت بـ10 طائرات قاصف2K – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 23:00

متحدث القوات المسلحة اليمنية:العملية النوعية على معسكر التدريب في الوديعة تمت بـ10 طائرات قاصف2K

منذ 1 ساعة 24 June، 2021
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