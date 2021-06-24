الخارجية الروسية: التدريبات الأوكرانية الأميركية “سي بريز” أعمال استفزازية

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، أن مناورات “نسيم البحر-2021” (سي بريز-2021) الأوكرانية الأميركية، تعد “أعمالا استفزازية”.

وقالت زاخاروفا على قناة “روسيا 24” “هذه أعمال استفزازية، يتفاعل شركاؤنا الغربيون بعصبية شديدة مع مناورات التدريب التي تجريها بلادنا، ونخطرهم بذلك مسبقاً، ونقوم بفعل ذلك دائماً مع شركائنا، على أراضي بلدنا … ولكن بمجرد أن نبدأ في إجرائها، تبدأ الهستيريا في الغرب. وفي نفس الوقت، بمجرد أن تجري دول الناتو (مناورات) على الحدود القريبة منا، لسبب ما لا يعتبرون أنه من الضروري التعبير عن أي مخاوف، لكنهم يعتبرونها قاعدة مطلقة”.

وأضافت زاخاروفا، “هذه ليست مجرد تمارين، نتيجة لهذه التدريبات، تستقر بعض الأسلحة في أوكرانيا وتستخدم في الصراع في دونباس، ولدينا ثقة كبيرة في ذلك”.

وأعلن الأسطول السادس للبحرية الأميركية رسميا مشاركته في تدريبات “نسيم البحر-2021” (سي بريز) السنوية، بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية. هذه المناورات التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997 يشارك فيها 5 آلاف جندي و 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، من32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأميركية والأوكرانية.

المصدر: سبوتنيك