العدو الاسرائيلي أغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح بنابلس المحتلة

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الخميس كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح وصادرت جرافة تابعة لبلدية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاحتلال الاسرائيلي قام منذ ساعات الصباح بإغلاق كافة الطرق الفرعية المؤدية إلى جيل صبيح بالسواتر الترابية لمنع وصول المواطنين إلى البؤرة الاستيطانية والقيام بفعاليات الإرباك الليلي التي بدأت تزعج المستوطنين”.

وأكدت المصادر أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمصادرة جرافة تابعة لبلدية بيتا كانت تتواجد في المنطقة كما قامت قوات الاحتلال بعمليات سرقة لمئات الإطارات المطاطية التي يستخدمها الشبان في عمليات الإرباك الليلي”.

المصدر: وكالة معاً