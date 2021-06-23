وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و167 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 19:14

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و167 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 23 June، 2021
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