الجيش اللبناني يدهم مخزنا كبيرا للمخدرات.. – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 17:08

الجيش اللبناني يدهم مخزنا كبيرا للمخدرات..

منذ 2 ساعة 23 June، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه  انه “بتاريخ 23 / 6 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة صبرا – الضاحية الجنوبية هنغارا لتوضيب المخدرات وتخزينها، ويعتبر المخزن الأساسي لمروجي المخدرات في منطقتي بيروت وجبل لبنان”.

اضافت  “ضبطت بداخله كمية من المخدرات على اختلاف أنواعها (باز كوكايين، كوكايين، حشيشة، سيلفيا، كناكيمو، كاريزول، ترمادول) ومبلغا ماليا ودراجتين ناريتين. كما أوقفت كلا من: (ع.ع)، (ع.ق)، (ح.ز)، (ر.أ) و(ع.ز) والسوريين (م.ب)، (ح.أ) و(ع.ح)، والفلسطيني (و.ح)، والمصري (ي.ح). سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الجيش اللبناني

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