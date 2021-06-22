اللواء باقري يلتقي بالرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي: القوات المسلحة جمعاء جاهزة لدعم الحكومة الجديدة

التقى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة “اللواء محمد باقري”، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وزار كل من رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والقائد العام للحرس الثوري والجيش وقوى الامن الداخلي، ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، برفقة جمع من كبار القادة العسكريين في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، السيد رئيسي.

وهنأ القادة العسكريون خلال هذ اللقاء، رئيس الجمهورية الاسلامية المنتخب؛ مؤكدين جاهزية القوات المسلحة جمعاء لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف الاصعدة والمجالات.

الى ذلك، اثنى السيد رئيسي على مواقف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وكبار القادة العسكريين وقوى الامن الداخلي؛ متطلعا الى توظيف كافة الطاقات المتاحة لتحسين الظروف وتوفير معيشة افضل تليق بمطالب الشعب الايراني.

المصدر: وكالة ارنا