اجتماع للفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحي السنوار(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2021 - 18:52

اجتماع للفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحي السنوار(فلسطين اليوم)

منذ 6 mins 22 June، 2021
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