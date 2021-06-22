الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من جمعية “نور اليقين” وجرى البحث بسبل مساعدة الأهالي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2021 - 15:52

الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من جمعية “نور اليقين” وجرى البحث بسبل مساعدة الأهالي

منذ 37 mins 22 June، 2021
لقاء الشيخ زيد ضاهر
لبنان

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في مدينة صيدا الثلاثاء وفدا من “جمعية نور اليقين الخيرية”، ضم رئيسها الشيخ جهاد السعدي ومديرها التنفيذي الشيخ جمال محمد، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد.

وجرى خلال اللقاء عرض لسبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لمساعدة ألاهالي في شتى المجالات، ودعا المجتمعون “أصحاب الأيادي البيض في صيدا والجوار للوقوف الى جانب أهلنا في الظروف الصعبة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال المكاتب المختصة بهذه الأمور”.

من جهته، وجه الوفد “التحية والتقدير لقيادة الحزب للجهود الكبيرة التي بذلت في حماية أهلنا من وباء كورونا والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي طالت معظم الشرائح الاجتماعية”.

بدوره، نوه ضاهر “بالعمل المبارك الذي تقوم به إدارة الجمعية لمساعدة الناس بشكل يومي صحيا واجتماعيا على الرغم من الإمكانات المتواضعة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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