مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: تدهور صحي للأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام وتدخل طبي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:40

مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: تدهور صحي للأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام وتدخل طبي

منذ 43 mins 21 June، 2021
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