الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي صوب المتظاهرين الفلسطينيين في فعاليات “الإرباك الليلي” شرق قرية بيت دجن شرق #نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:40

الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي صوب المتظاهرين الفلسطينيين في فعاليات “الإرباك الليلي” شرق قرية بيت دجن شرق #نابلس

منذ 44 mins 21 June، 2021
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