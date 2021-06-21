اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بجبل صبيح في بيتا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2021 - 19:26

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بجبل صبيح في بيتا

منذ 1 ساعة 21 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة