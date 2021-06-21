“إعلام الأسرى” في فلسطين: قوة إسرائيلية تختطف الشاب فارس أحمد الهندي أثناء تواجده في بلدة برطعة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 19:26

“إعلام الأسرى” في فلسطين: قوة إسرائيلية تختطف الشاب فارس أحمد الهندي أثناء تواجده في بلدة برطعة (قناة الاقصى)

منذ 59 mins 21 June، 2021
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