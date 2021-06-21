جلسة للجنة الاعلام والاتصالات.. وتقديم عدة اقتراحات

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط والنواب الاعضاء، كما حضر المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية والمدير العام للبريد في وزارة الاتصالات محمد زهير يوسف.

وبعد الجلسة، قال الحاج حسن “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية وعلى جدول اعمالها وضع قطاع الاتصالات في ظل الازمة المالية والنقدية التي يمر بها البلد وتأثيرها على واقع القطاع لناحية استمرار الخدمات واستمرار الشبكة وخصوصا الاتصالات والانترنت”.

ولفت الحاج حسن الى ان اللجنة ستقترح قانونا معجلا مكررا لفتح اعتماد اضافي لهيئة اوجيرو لان الاعتمادات الحالية ليست كافية بالليرة ولا بالتقويم بالدولار”، وتابع “سنحضر اقتراحا لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة 2020 لتستطيع الفا وتاتش التحرك بجدية اكثر في ظل الظروف القائمة والازمات والمساعدة في استباق الازمات”، واضاف ان “عقد البريد ينتهي مع ليبان بوست اخر الشهر ومعالي الوزير رفع اقتراحا الى دولة رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية لتمديد العقد والجلسة المقبلة ستناقش التفاصيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام