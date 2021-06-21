السيد رئيسي: نريد علاقات مع كل العالم خاصة دول الجوار ونولي أهمية كبرى لذلك ولم نمانع إعادة السفارات مع السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 14:32

السيد رئيسي: نريد علاقات مع كل العالم خاصة دول الجوار ونولي أهمية كبرى لذلك ولم نمانع إعادة السفارات مع السعودية

منذ 42 mins 21 June، 2021
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