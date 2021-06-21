السيد رئيسي: ايران تؤكد على ضروة الايقاف السريع للحرب على اليمن وأن يقرر الشعب اليمني مستقبله ويحكم بلده – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 14:34

السيد رئيسي: ايران تؤكد على ضروة الايقاف السريع للحرب على اليمن وأن يقرر الشعب اليمني مستقبله ويحكم بلده

منذ 43 mins 21 June، 2021
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