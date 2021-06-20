المكتب السياسي أنصارالله: الأمم المتحدة تحولت إلى بوق رخيص

أكد المكتب السياسي لأنصارالله أن الأمين العام للأمم المتحدة بقرار تنصيف أنصارالله ضمن ما يسميه بلائحة منتهكي حقوق الأطفال صنف نفسه ومنظمته الأممية ضمن لائحة العار. وقال المكتب السياسي لأنصارالله في بيان، اليوم السبت، إن: غوتيريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد منصة تافهة تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق الشعوب المستضعفة”. وأضاف: كان الأحرى بالأمم المتحدة أن تلتزم الحياد وألا تتحول إلى بوق رخيص يردد ترهات وسخافات تحالف العدوان”.

واستنكر المكتب السياسي لأنصار الله التصنيف الجائر، معتبرًا ذلك التصنيف باطلا لا يستند إلى أي حجة، مؤكدا أن الأمم المتحدة بتصنيفها ذلك قطعت ما تبقى لها من همزة وصل مع شعبنا وأعلنت نفسها طرفا إلى جانب تحالف العدوان.

وأوضح البيان أن تحالف العدوان تدينه آلاف الفيديوهات التي وثقت مجازره الرهيبة بحق أطفال اليمن طيلة السنوات الماضية إضافة إلى تداعيات الحصار. وتابع بالقول: كان على الأمين العام للأمم المتحدة لو لديه ذرة من إنسانية أن يرفض التجديد له بولاية ثانية إذا كان المقابل أن يتقلد العار ويبيع ضميره بثمن بخس”.

ولفت البيان إلى أن أطفال اليمن يعرفون من قتلهم بالطائرات ويعرفون من يقتلهم بالحصار، ويعرفون من يتقلد المناصب الأممية مقابل المتاجرة بدمائهم وبطفولتهم ومع براءة أطفال اليمن إلا أنهم يشفقون على الأمين العام للأمم المتحدة لما يعاني منه من انحطاط نفسي وأخلاقي”.

المصدر: المسيرة نت