الامام الخامنئي : الفائزالاكبرهو الشعب الايراني

اكد الامام السيد علي الخامنئي ان الفائز الرئيسي في الانتخابات الرئاسية هو الشعب الايراني .

وفي رسالة له أكد الامام الخامنئي أن المشاركة الملحمية والحماسية للشعب الايراني في الانتخابات أضافت صفحة مشرقة أخرى لأمجاد الشعب الايراني في ظل عوامل كان يمكن لأي واحد منها أن يُضعف المشاركة في الانتخابات.

واضاف سماحته ان الشعب الايراني رسم لوحة ملفتة امام صناديق الاقتراع الأمر الذي شكل دليلا واضحا على عزمته الراسخة ونظرته الثاقبة، مؤكداً ان القلق من مرض كورونا المعدي والاعلام الذي بدأ منذ أشهر لتثبيط همة المواطنين لم يثنِ من عزيمة الشعب على المشاركة في الانتخابات.

وتوجه سماحته بالتهنئة الى الشعب الإيراني وبالشكر لمجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووسائل الاعلام على جهودها في هذا الاستحقاق.

المصدر: قناة المنار