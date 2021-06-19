وزير الداخلية الإيراني: فاز السيد ابراهيم رئيسي بأكثر من 17.8 مليون صوت بنسبة 62% من أصوات المقترعين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 18:10

وزير الداخلية الإيراني: فاز السيد ابراهيم رئيسي بأكثر من 17.8 مليون صوت بنسبة 62% من أصوات المقترعين

منذ 2 ساعة 19 June، 2021
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