لليوم الـ21 على التوالي يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 12:58

لليوم الـ21 على التوالي يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي

منذ 21 mins 19 June، 2021
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