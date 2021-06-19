بايدن وهاريس يناشدان الأمريكيين المسارعة بالحصول على اللقاحات

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس الأمريكيين الحصول على اللقاحات ضد كورونا وذلك مع تزايد احتمالات الإخفاق بتحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين قبل تموز/يوليو.

وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض “تحركوا الآن” داعيا الأفراد غير الحاصلين على اللقاح إلى التحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم. وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع “بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح”.

وفي حال استمرار وتيرة التطعيم على المستوى الحالي، فإن الولايات المتحدة ستخفق على الأرجح في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين بجرعة واحدة على الأقل قبل الرابع من تموز/يوليو. ووصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات في الولايات المتحدة حتى الجمعة إلى 65.1 بالمئة. وكانت النسبة قد زادت بأقل من واحد بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع ذلك، قال مسؤولون إن حملة بايدن لتسريع التطعيم منذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير تؤتي ثمارها، مشيرين إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات ومرضى الفيروس بالمستشفيات إلى أدنى مستوياتها منذ ظهور الوباء مطلع العام الماضي. وقال مسؤول بالبيت الأبيض الجمعة، قبيل كلمة بايدن، إن الولايات المتحدة أعطت 300 مليون جرعة خلال 150 يوما.

وتجاوزت الولايات المتحدة قبل أيام حاجز 600 ألف وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم