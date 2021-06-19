مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكا في إدلب بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 02:46

مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكا في إدلب بسوريا

منذ 35 mins 19 June، 2021
أخبار موقع المنار

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