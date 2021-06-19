إغلاق مراكز الإقتراع في كافة المحافظات الايرانية وبدء عمليات فرز الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 01:12

إغلاق مراكز الإقتراع في كافة المحافظات الايرانية وبدء عمليات فرز الأصوات

منذ 27 mins 19 June، 2021
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