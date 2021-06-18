مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، على طريق جنين نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 22:00
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الناخبون الإيرانيون يتوافدون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسية
مجلس صيانة الدستور الإيراني: تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية
الإمام الخامنئي بعد إدلائه بصوته: حضور أبناء الشعب عند صناديق الاقتراع هو أمر مهم لأمنهم وبناء مستقبلهم ولصالح البلاد
الإمام الخامنئي: حضور أبناء الشعب عند صناديق الاقتراع هو أمر مهم لأمنهم وبناء مستقبلهم ولصالح البلاد
الشيخ حسن روحاني بعد الإدلاء بصوته: أدعو الشعب للمشاركة بكثافة في الانتخابات ذات الأهمية الداخلية والإقليمية والدولية
الشيخ حسن روحاني بعد الإدلاء بصوته: أدعو الشعب للمشاركة بكثافة في الانتخابات ذات الأهمية الداخلية والإقليمية والدولية
وزير الأمن الإيراني: لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الآن وهناك جهود متواصلة لإنهاء الاستحقاق الانتخابي بشكل آمن
قوات الاحتلال تعتدي بالرصاص وقنابل الغاز على مظاهرة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة نصرة للرسول "ص"
إصابة بالرصاص في الرأس وعشرات الإصابات الأخرى خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مصدر طبي فلسطيني: 47 إصابة بينها 5 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الإحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة
إصابة بالرصاص في الرأس وعشرات الإصابات الأخرى خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: مواجهات مع قوات العدو في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
الشيخ أحمد قبلان: توجهوا اليوم قبل الغد إلى حكومة تلغي المزرعة وتنقذ الوطن قبل فوات الأوان وإلا على لبنان السلام
الشيخ علي الخطيب للبنانيين: ليكن تظاهركم من أجل تأليف حكومة تنهي الانقسام وتعمل على قانون انتخابي خال من القيد الطائفي
الشيخ أحمد قبلان: توجهوا اليوم قبل الغد إلى حكومة تلغي المزرعة وتنقذ الوطن قبل فوات الأوان وإلا على لبنان السلام
اللواء عباس ابراهيم لروسيا اليوم: مصير لبنان على المحك لذلك هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود لإيجاد حل
اللواء ابراهيم: دول غربية تحاول التواصل مع سوريا بالملف الأمني لكن دمشق تريد تواصلاً على المستويات السياسية والدبلوماسية
اللواء ابراهيم: دول غربية تحاول التواصل مع سوريا بالملف الأمني لكن دمشق تريد تواصلاً على المستويات السياسية والدبلوماسية
رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض: لن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة العراق ولن نسمح بتقسيم البلد
فالح الفياض: هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير والحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة
وزير الخارجية الفرنسي يرحب بـ"وقف الهجمات الكلامية" بين باريس وأنقرة ويطالب تركيا بمبادرات ملموسة حول القضايا الخلافية
مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقدان 5 في انقلاب مركب مهاجرين كان يضم 49 راكباً في جزر الكناري
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يقول إنّ على بلاده الاستعداد للحوار كما للمواجهة مع واشنطن في عهد جو بايدن
مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقدان 5 في انقلاب مركب مهاجرين كان يضم 49 راكباً في جزر الكناري
الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة إلى رقم قياسي هو 82.4 مليوناً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بوتين: امريكا صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة وبدأنا مفاوضات بشأن الأمن السيبراني
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، على طريق جنين نابلس
منذ 1 ساعة
18 June، 2021
طريق جنين نابلس
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