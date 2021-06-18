مراسل المنار: نظراً للاقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات الايرانية ستمدد الى الساعة الثانية عشرة ليلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 20:24

مراسل المنار: نظراً للاقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات الايرانية ستمدد الى الساعة الثانية عشرة ليلاً

منذ 34 mins 18 June، 2021
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