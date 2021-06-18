علي فيصل: القدس خط أحمر وأي عدوان عليها سيواجه بكل أشكال المقاومة

قال مسؤول “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان علي فيصل إن “تفاعل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تحت عنوان الدفاع عن الحقوق الوطنية وعنوانها المباشر قضية القدس هو رسالة الى كل من يعنيه الامر بان القدس خط احمر، واي عدوان عليها سيواجه من كل الشعب بكل اشكال المقاومة”.

ولفت فيصل الجمعة الى ان “ما تحقق من إنجاز كبير خلال العدوان على قطاع غزه أمر تجاوز في تداعياته الحدود الجغرافية للقطاع والضفة الغربية ليطال مرتكزات المجتمع الاسرائيلي الذي باتت قطاعات واسعة منه تشكك في قدرة الجيش الصهوني في توفير الامن للاسرائيليين”.

واضاف فيصل ان “حكومة الاحتلال الجديدة هي حكومة الاستيطان والضم في الضفة الغربية والقدس”، واكد “لن نسمح بأن تكون دماء شبابنا حقل تجارب بين الاحزاب الاسرائيلية التي تتسابق فيما بينها في اثبات عدوانيتها وعنصريتها ضد شعبنا”، وأكد ان “المقاومة التي اسقطت نتنياهو وغيره من دعاة الارهاب والتطرف في اسرائيل، ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن ارضنا وشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

المصدر: بريد الموقع