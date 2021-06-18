الهلال الاحمر في القدس: 3 إصابات تم نقلها الى المستشفى بعد المواجهات داخل المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 18 2021 - 15:26

الهلال الاحمر في القدس: 3 إصابات تم نقلها الى المستشفى بعد المواجهات داخل المسجد الاقصى

منذ 1 ساعة 18 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة